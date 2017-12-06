Линекер: "Меня пугает, насколько хорош Мбаппе"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер восторженно отозвался об игре форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе.

" Мбаппе станет следующей суперзвездой. Меня пугает, насколько он хорош. Он напоминает мне бразильского Роналдо. Мощь, дриблинг, эффективность в завершающей стадии атаки - у него есть все ", - цитирует бывшего футболиста le10sport.

Напомним, Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 10 голов в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru