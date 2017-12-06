Линекер: "Меня пугает, насколько хорош Мбаппе"
Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер восторженно отозвался об игре форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Мбаппе станет следующей суперзвездой. Меня пугает, насколько он хорош. Он напоминает мне бразильского Роналдо. Мощь, дриблинг, эффективность в завершающей стадии атаки - у него есть все", - цитирует бывшего футболиста le10sport.
Напомним, Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 10 голов в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|41
|2
|Лион
|16
|32
|3
|Монако
|16
|32
|4
|Марсель
|16
|32
|5
|Нант
|16
|27
|6
|Ренн
|16
|24
|7
|ФК Кан
|16
|23
|8
|Монпелье
|16
|22
|9
|Амьен
|16
|21
|10
|Дижон
|16
|21
|11
|Бордо
|16
|20
|12
|Сент-Этьен
|16
|20
|13
|Ницца
|16
|20
|14
|Генгам
|16
|19
|15
|Труа
|16
|18
|16
|Страсбур
|16
|18
|17
|Лилль
|16
|18
|18
|Тулуза
|16
|16
|19
|Анжер
|16
|14
|20
|Метц
|16
|4