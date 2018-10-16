Линекер: "Месси - лучший игрок, которого я когда-либо видел"

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Линекер: "Месси - лучший игрок, которого я когда-либо видел"Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер выписал очередную порцию комплиментов форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси.

"Месси - лучший игрок, которого я когда-либо видел. Мне нравится все, что он делает - как он ведет мяч, взаимодействует с партнерами, его дриблинг. Он никогда не сдается. Он уважает своих соперников и образцово себя ведет", - цитирует бывшего футболиста ActuFoot.

Напомним, Модрич не верит, что сыграет с Месси в одной команде. | soccernews.ru

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Комментарии

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Вахтанг

Я ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ признаю,что МЕССИ король футбола!!!!!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

он почти каждый месяц нализывает идентичными фразами, зачем постить одно и тоже?

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Джонни

Да когда ж ты уже ныть перестанешь,так уже заебал,ну прям хуже бабы

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РМ

Чтоб раздражать таких педиков как ты!!!

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