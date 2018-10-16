Линекер: "Месси - лучший игрок, которого я когда-либо видел"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер выписал очередную порцию комплиментов форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси.

"Месси - лучший игрок, которого я когда-либо видел. Мне нравится все, что он делает - как он ведет мяч, взаимодействует с партнерами, его дриблинг. Он никогда не сдается. Он уважает своих соперников и образцово себя ведет", - цитирует бывшего футболиста ActuFoot.

Напомним, Модрич не верит, что сыграет с Месси в одной команде. | soccernews.ru