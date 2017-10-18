Линекер: "Мне одному кажется, что Бензема переоценивают?"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выступил с критикой в адрес нападающего "Реала" Карима Бензема.

По словам специалиста, в игре французского форварда нет ничего особенного.

"Мне одному кажется, что Бензема переоценивают? В голах за "Реал" в рядовых матчах нет ничего особенного. Достойный, но не великий", – написал Линекер.

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