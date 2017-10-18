Линекер: "Мне одному кажется, что Бензема переоценивают?"

Теги реал мадридкарим бензема

Линекер: "Мне одному кажется, что Бензема переоценивают?"Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выступил с критикой в адрес нападающего "Реала" Карима Бензема.

По словам специалиста, в игре французского форварда нет ничего особенного. 

"Мне одному кажется, что Бензема переоценивают? В голах за "Реал" в рядовых матчах нет ничего особенного. Достойный, но не великий", – написал Линекер.

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комментарии
911

Тоттенхем-Реал(17.10.2017) этому не в подтверждение, хотя, в пустые то ворота мог бы и попасть.

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Джонни

Я Бензина кто-то великим называл???

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