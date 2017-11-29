Линекер: "Моя раздевалка в Кремле похожа на лифт Дональда Трампа"

Ведущий жеребьевки Чемпионата Мира-2018 Гари Линекер прибыл в Москву и остался поражен роскошью в Кремле.

"Моя раздевалка в Кремле похожа на лифт Дональда Трампа", – написал Линекер в своем твиттере.

Фото: Линекер в Кремле

Фото: Лифт Трампа

Напомним, что жеребьевка ЧМ-2018 состоится 1 декабря.

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