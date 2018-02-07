Линекер назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира

Теги гари линекерфранцияиспаниябразилияаргентина

Линекер назвал фаворитов предстоящего Чемпионата МираИзвестный в прошлом английский футболист Гари Линекер назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Может ли Англия выиграть Чемпионат Мира. Я думаю, что нет. Есть несколько команд, которые лучше. Это Испания, Франция, Бразилия и, конечно же, Аргентина", - приводит слова бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Линекер считает, что с Месси в составе Испания выиграла бы значительно больше титулов. | soccernews.ru

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