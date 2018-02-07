Линекер назвал главное отличие Месси от Марадоны

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер назвал главное отличие форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси от одного из лучших игроков в истории футбола Диего Марадоны.

"Их главное отличие? Количество забитых голов. Месси забивает почти в каждой игре. Диего не забивал так много. Лео идет в дриблинг и бьет, как Диего, но, не будучи прирожденным бомбардиром, он много забивает. Он - очень умный. Он держится на вершине уже 12 лет . Это явление. Говорят, что Марадона выиграл кубок мира, а Лео не сделал этого. Но у Лео есть четыре кубка чемпионов, а Диего никогда не выигрывал этот трофей. Они оба являются лучшими, но для меня, Месси стоит выше ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Линекер сравнил Роналду с Неймаром. | soccernews.ru