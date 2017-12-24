Линекер назвал лучшего футболиста в истории

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Линекер назвал лучшего футболиста в историиИзвестный в прошлом английский футболист Гари Линекер назвал лучшего игрока в истории.

"Лучший в истории", - написал бывший футболист в своем твиттере, указав ссылку на достижения форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в Эль Класико, который в играх против мадридского "Реала" забил рекордное количество голов (25), отдал больше всех результативных передач (13) и опередил конкурентов по количеству хет-триков (2).

Напомним, Месси подвел итоги Эль Класико. | soccernews.ru

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