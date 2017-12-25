Линекер назвал семь причин, согласно которым лучшим игроком мира должен быть Месси

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Линекер назвал семь причин, согласно которым лучшим игроком мира должен быть МессиИзвестный в прошлом английский футболист Гари Линекер назвал семь причин, согласно которым лучшим игроком мира должен быть форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

Так, в своем твиттере бывший футболист опубликовал фото аргентинца с его достижениями в 2017 году: лучший бомбардир; лучший ассистент; лучший по числу созданных голевых моментов; лучший дриблер; лучший по числу забитых мячей после прямых ударов со стандартных положений; лучший по количеству ключевых передач, приведших к голевому моменту; лучший по количеству полученных званий "игрок матча". При этом Линекер назвал Месси лучшим игроком не только в прошедшем году, но и в истории футбола.

Напомним, определены три самые знаковые фото с Месси в 2017 году. | soccernews.ru

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