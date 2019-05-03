Линекер: "Не собираюсь извиняться за то, что танцевал в честь крошечного бога"

2 Теги ливерпульбарселонагари линекерлионель месси

Линекер: "Не собираюсь извиняться за то, что танцевал в честь крошечного бога"

Британский телеэксперт Гари Линекер ответил на критику в свой адрес со стороны фанатов "Ливерпуля".

Напомним, что болельщики "красных" остались недовольны поведением 58-летнего англичанина, который эмоционально радовался голу капитана "Барселоны" Лионеля Месси в ворота мерсисайдской команды.

"Кажется, я расстроил некоторых поклонников "Ливерпуля", празднуя величие. Следует признать, это было немного неправильно, но как бывший футболист, любящий "Барселону", я не собираюсь извиняться за то, что танцевал в честь крошечного бога", - написал Линекер в твиттере.

Стоит отметить, что Линекер является большим фанатом Месси и постоянно хвалит аргентинца в соцсетях.

Не пропустите: Фанаты "Ливерпуля" требуют дисквалифицировать Месси. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Как говорил незабвенный Промокашка: Да, сбацай чего-нибудь, фраерок...Вот Гаррик и сбацал в честь боХа симулянтов.

Ответить
петушалду
петушалду

Гари Линекер: «Есть великие игроки, великие игроки на все времена, и есть Месси»

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса

Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов