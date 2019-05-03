Линекер: "Не собираюсь извиняться за то, что танцевал в честь крошечного бога"

Британский телеэксперт Гари Линекер ответил на критику в свой адрес со стороны фанатов "Ливерпуля".

Напомним, что болельщики "красных" остались недовольны поведением 58-летнего англичанина, который эмоционально радовался голу капитана "Барселоны" Лионеля Месси в ворота мерсисайдской команды.

"Кажется, я расстроил некоторых поклонников "Ливерпуля", празднуя величие. Следует признать, это было немного неправильно, но как бывший футболист, любящий "Барселону", я не собираюсь извиняться за то, что танцевал в честь крошечного бога", - написал Линекер в твиттере.

Стоит отметить, что Линекер является большим фанатом Месси и постоянно хвалит аргентинца в соцсетях.

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