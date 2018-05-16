Линекер не верит в успех сборной Англии на ЧМ-2018

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Линекер не верит в успех сборной Англии на ЧМ-2018Бывший английский футболист, а ныне аналитик и комментатор Гари Линекер не верит в то, что сборная Англии может побороться за победу на Чемпионате Мира-2018.

На Чемпионате Мира в России Англия сыграет в одной группе с Бельгией, Панамой и Тунисом.

"Реальных шансов на победу у нас нет, хотя ты никогда не знаешь, что может произойти на Чемпионате Мира. Но у нашей сборной недостаточно игроков мирового уровня. Для того, чтобы считаться фаворитом, звезды должны составлять половину команды. У нас пока этого нет, но будет через 4-6 лет", - сказал он.

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