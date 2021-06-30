Линекер неожиданным образом прокомментировал удаление игрока сборной Швеции в матче с Украиной

Фото: кадр из матча Швеция - Украина.

Легенда английского футбола Гари Линекер выразил мнение, что защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон не должен был получать красную карточку за фол на нападающем сборной Украины Артеме Беседине в матче 1/8 финала чемпионата Европы Швеция - Украина (1:2).

"Это не удаление. Даниэльссон играл мяч. Но замедленный повтор в очередной раз сделал из безобидного эпизода нечто большее, чем было на самом деле. Это смешно. Нельзя убрать ногу в тот момент, когда вы играете в мяч. То, что Беседин случайно получил травму в данном эпизоде, не означает того, что это был фол. О красной карточке и говорить нечего", - написал англичанин в своем Twitter.

Напомним, что Даниэльссон был удален на 100-й минуте при счете 1:1. В большинстве украинцы забили победный гол на 120-й минуте.

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