Линекер: "Неймар, из "Барселоны" есть только один путь - вниз"

Британский футбольный эксперт Гари Линекер, который в своё время защищал цвета "Барселоны", не понимает решения бразильского нападающего Неймара уйти из каталонского клуба ради ПСЖ.

"Неймар, из "Барселоны" есть только один путь - вниз" - написал Линекер в своём твиттере.

Напомним, что Неймар перешёл в ПСЖ за 222 миллиона евро. В французском клубе его зарплата составит 30 миллионов евро в год.

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