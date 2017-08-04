Линекер: "Неймар, из "Барселоны" есть только один путь - вниз"

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Линекер: "Неймар, из "Барселоны" есть только один путь - вниз"

Британский футбольный эксперт Гари Линекер, который в своё время защищал цвета "Барселоны", не понимает решения бразильского нападающего Неймара уйти из каталонского клуба ради ПСЖ.

"Неймар, из "Барселоны" есть только один путь - вниз" - написал Линекер в своём твиттере.

Напомним, что Неймар перешёл в ПСЖ за 222 миллиона евро. В французском клубе его зарплата составит 30 миллионов евро в год.

Не пропустите: Стало известно, когда Неймар дебютирует за ПСЖ. | http://soccernews.ru

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Конь

Неймар хотя бы освободится от липкой лапы "инопланетянина".

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