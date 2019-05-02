Линекер - о голе Месси: "Такой удар со штрафного вы вряд ли когда-либо увидите"

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер восхитился втором голом форварда "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).

"Вау! Просто вау. Месси забил 600-й гол в составе "Барселоны". Такой удар со штрафного вы вряд ли когда-либо увидите. Маленький гений бросил вызов логике. "Ливерпуль" отлично играл во втором тайме, но опасность всегда есть там, где находится Месси", - написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что в этом встрече аргентинец отметился дублем. В нынешнем сезоне 31-летний Месси забил 12 голов в девяти матчах Лиги Чемпионов.

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