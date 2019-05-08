Линекер - о камбэке "Ливерпуля": "По-настоящему изумительное представление"

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер высказался об ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной".

Напомним, что в первой игре "блауграна" выиграла со счётом 3:0, но спустя неделю "красные" совершили исторический камбэк, победив 4:0.

"Мои поздравления "Ливерпулю". Это большое счастье - стать свидетелем одного из величайших вечеров в истории европейского футбола. По-настоящему изумительное представление", - написал Линекер в твиттере.

Также экс-игрок "Барселоны" прокомментировал розыгрыш углового в исполнении Трента Александра-Арнольда, который привёл к четвёртому голу "скаузеров".

"Да, мне понравился гол Месси в первом матче, мне никогда не стыдно восхищаться великими моментами. Я люблю футбол, и я ни за кого не болею. То, что сделал Александр-Арнольд также заставило меня вскочить с места", - добавил Линекер.

Не пропустите: Моуринью сравнил игроков "Барселоны" с детьми. | http://soccernews.ru