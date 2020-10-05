Линекер - о поражении "Ливерпуля" со счётом 2:7: "Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?"

Теги гари линекерливерпульастон вилламанчестер юнайтедюрген клоппуле гуннар сульшер

Линекер - о поражении "Ливерпуля" со счётом 2:7: "Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?"

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер отреагировал на поражение "Ливерпуля" от "Астон Виллы" со счётом 2:7.

"Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?" - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" под руководством норвежца также опозорился в воскресенье, проиграв дома "Тоттенхэму" со счётом 1:6.

Контракт Клоппа с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне "красные" под руководством немца выиграли первое за 30 лет чемпионство.

Не пропустите: Клопп назвал причину поражения "Ливерпуля" от "Астон Виллы" со счетом 2:7. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Владелец "Сочи" готов вернуть Кокорина

Владелец "Сочи" готов вернуть Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов