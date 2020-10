Линекер - о поражении "Ливерпуля" со счётом 2:7: "Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?"

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер отреагировал на поражение "Ливерпуля" от "Астон Виллы" со счётом 2:7.

"Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?" - написал Линекер в твиттере.

Who would have thought that Klopp would be out before Solskjaer?