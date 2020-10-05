Линекер - о поражении "Ливерпуля" со счётом 2:7: "Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?"

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер отреагировал на поражение "Ливерпуля" от "Астон Виллы" со счётом 2:7.

"Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?" - написал Линекер в твиттере.

Who would have thought that Klopp would be out before Solskjaer? — Gary Lineker (@GaryLineker) October 4, 2020

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" под руководством норвежца также опозорился в воскресенье, проиграв дома "Тоттенхэму" со счётом 1:6.

Контракт Клоппа с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне "красные" под руководством немца выиграли первое за 30 лет чемпионство.

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