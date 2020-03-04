Линекер - о поражении "Ливерпуля" в Кубке Англии: "Клопп - на выход?"

Бывший игрок сборной Англии и эксперт BBC Гари Линекер высказался по поводу второго подряд поражения "Ливерпуля".

3 марта мерсисайдцы проиграли "Челси" (0:2) в Кубке Англии и вылетели из турнира.

"У "Ливерпуля" три поражения в четырех играх. Клопп - на выход?" - написал Линекер в твиттере.

Отметим, красные впервые с января 2019-го проиграли два матча подряд.

Не пропустите: Черчесов подвел итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций| http://soccernews.ru