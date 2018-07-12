Линекер о сборной Англии: "Страна гордится вами"

Легендарный Гари Линекер прокомментировал поражение "львов" в полуфинале Чемпионата Мира, в котором команда Гарета Саутгейта уступила Хорватии.

"Спасибо за воспоминания, парни! Это была захватывающая гонка! Страна гордится вами", - написал Линекер в Instagram.

Напомним, Линекер провёл 80 матчей за сборную Англии, забил 48 голов.

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