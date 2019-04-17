Линекер - об игре Месси: "Никто другой не способен сделать такое"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер высоко отозвался об игре капитана "Барселоны" Лионеля Месси в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Несравненный Месси выводит "Барселону" вперёд. Восхитительно прокинул мяч между ног и грандиозно завершил атаку. Никто другой не способен сделать такое", - написал Линекер в твиттере после первого забитого гола в игре на "Камп Ноу".

Всего Месси забил в ворота "МЮ" два мяча. Благодаря дублю аргентинца "сине-гранатовые" разгромили англичан и прошли в 1/2 финала ЛЧ.

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