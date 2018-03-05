Линекер объяснил, почему считает Месси лучшим игроком в истории футбола

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер объяснил, почему считает форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

"Месси забил свой 600-й гол, принеся победу над "Атлетико" и, конечно же, вероятный титул Ла Лиги для "Барселоны". Если бы он был просто бомбардиром, это было бы удивительно, но тот факт, что он также является лучшим дриблером, которого я когда-либо видел, и лучшим ассистентом, которого я когда-либо видел, делает его лучшим игроком, которого я когда-либо видел", - написал бывший футболист в своем твиттере.

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