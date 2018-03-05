Линекер объяснил, почему считает Месси лучшим игроком в истории футбола

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Линекер объяснил, почему считает Месси лучшим игроком в истории футболаИзвестный в прошлом английский футболист Гари Линекер объяснил, почему считает форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

"Месси забил свой 600-й гол, принеся победу над "Атлетико" и, конечно же, вероятный титул Ла Лиги для "Барселоны". Если бы он был просто бомбардиром, это было бы удивительно, но тот факт, что он также является лучшим дриблером, которого я когда-либо видел, и лучшим ассистентом, которого я когда-либо видел, делает его лучшим игроком, которого я когда-либо видел", - написал бывший футболист в своем твиттере.

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комментарии
Владимир

Чемпионство- это командный титул! ни Пеле, ни Марадона Чемпионами мира не были! Они были в составе команд, завоевавших эти титулы. Кроме них в этих командах были и другие великие футболисты!!! Линикер же говорит об индивидуальном мастерстве и с ним трудно не согласится!

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Артём

Месси лучший игрок в истории футбола! Мне довелось увидеть Марадону во всём блеске, немного Пеле, но ярче всех Месси! Посмотрите на его стандарты. Штрафной опаснее ,чем пенальти.Какие пасы он выдаёт. В футболе он воплощает в себе всех Великих футболистов,вместе взятых.И золотой мяч его, пусть хоть 100 раз журналисты и тренеры отдают его другим. Изначально ЗМ присуждался за индивидуальность. ...И вдруг начали присуждать за командный результат.На поле он играет и в шахматы, и великолепный спринтер,и слалом, и могул, всё ему подвластно . Он Великий.

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Алекс

Линекер прав!Месси-величайший игрок современности...

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сергей еременко

месси-настоящий король футбола. я считаю его круче всех. Даже Пеле и Марадоны.

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Андрей

Ну все-таки пусть Пеле и Марадона будут на своих местах, Первом и Втором. А Месси - пока - Третий безоговорочно. Объясню почему - Пеле- 3 кратный чемпион. Марадона можно сказать тоже почти трехкратный. Если бы Менотти в 1978 дал бы ему мальчишке сыграть в нескольких матчах на чемпионате мира то Марадона уже был бы 2-х кратным и серебряным призером 1990 года в Италии. Но как просто Футболист по игре, без титулов, Месси наверное Первый или Второй.

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