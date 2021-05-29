Линекер объявил об уходе с телевидения

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Линекер объявил об уходе с телевидения

Фото твиттер Гари Линекера

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер сообщил о своём решении завершить карьеру телеэксперта.

Он отметил, что сегодняшний финал Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" станет для него последним матчем в качестве ведущего BT Sport.

Причиной ухода с телевидения британец назвал желание больше времени проводить с семьей.

Линекер ведёт программу о Лиге Чемпионов на BT Sport с июня 2015 года.

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