Линекер объявил об уходе с телевидения
Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер сообщил о своём решении завершить карьеру телеэксперта.
Он отметил, что сегодняшний финал Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" станет для него последним матчем в качестве ведущего BT Sport.
Причиной ухода с телевидения британец назвал желание больше времени проводить с семьей.
Линекер ведёт программу о Лиге Чемпионов на BT Sport с июня 2015 года.
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