Линекер оценил игру Бензема в матче с ПСЖ

Фото: твиттер Гари Линекера/Автор неизвестен

Бывший футболист "Барселоны" Гари Линекер поделился мнением об игре французского нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (3:1). В этой встрече форвард забил три мяча.

"Бензема, безусловно, является одной из лучших "девяток" в истории", - написал Линекер в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 34-летний ​​Бензема провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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