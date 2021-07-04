Линекер оценил игру Месси на Кубке Америки

Фото: твиттер Кубка Америки

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высказался об игре капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки.

"Еще один штрафной от Месси на Кубке Америки. 4 гола, 4 ассиста. Месси - это просто Месси", - написал Линекер в твиттере.

Отметим, что Месси забил уже второй гол со штрафного в этом розыгрыше Кубка Америки. Он возглавляет список бомбардиров турнира.

В полуфинале Аргентине предстоит сыграть против Колумбии.

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