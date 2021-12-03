Линекер отреагировал на 800-й гол в карьере Роналду

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Линекер отреагировал на 800-й гол в карьере Роналду

Фото твиттер Гари Линекера

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер прокомментировал очередное достижение форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

36-летний португалец накануне достиг отметки в 800 забитых мячей за карьеру.

"Восемь сотен! Настоящее безумие", - написал Линекер в своём твиттере.

Роналду отличился 129 раз в составе "МЮ", 5 - за "Спортинг", 450 - за "Реал", 101 - за "Ювентус", 115 - за сборную Португалии.

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