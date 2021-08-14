Линекер отреагировал на поражение "Арсенала" от "Брентфорда"

Фото: твиттер Линекера

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал игру "Арсенала" в 1-м туре АПЛ против "Брентфорда" (0:2).

"Я все еще считаю, что "Арсенал" не вылетит", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что с 2019 года "канониров" возглавляет Микель Артета. В прошлом сезоне "Арсенал" финишировал в АПЛ на 8-м месте.

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