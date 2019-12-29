Линекер отреагировал на поражение "Арсенала" в матче с "Челси"

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Линекер отреагировал на поражение "Арсенала" в матче с "Челси"

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение "Арсенала" в матче 20-го тура с "Челси".

Напомним, что "канониры" на последних минутах пропустили два гола и упустили победу.

"Можно организовать команду, чтобы она хорошо оборонялась. Артете это удалось, он мотивировал игроков, но компенсировать ляпы - невозможно.

Несмотря на поражения, были и положительные моменты. Я уверен, что скоро они будут наверху", - написал Линекер в своем твиттере.

После 20 туров АПЛ "Арсенал" с 24 очками занимает 12 место в турнирной таблице.

А еще: "Челси" вырвал победу у "Арсенала" в матче 20-го тура АПЛ | http://soccernews.ru
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"Челси" вырвал победу у "Арсенала" в матче 20-го тура АПЛ

"Челси" вырвал победу у "Арсенала" в матче 20-го тура АПЛ

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