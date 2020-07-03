Линекер отреагировал на разгромное поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити"

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Линекер отреагировал на разгромное поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити"

Футбольный эксперт Гари Линекер высказался о поражении "Ливерпуля" от "Манчестер Сити" (0:4).

"Начинаю думать, что "Ливерпуль" был мыльным пузырем", - написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что "Ливерпуль" досрочно уже стал победителем чемпионата. Отставание "Сити" от них составляет 20 очков.

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