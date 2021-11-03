Линекер ответил на вопрос, является ли Роналду лучшим форвардом в истории

2 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдугари линекер

Линекер ответил на вопрос, является ли Роналду лучшим форвардом в истории

Фото: инстагам Гари Линекера/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Англии и "Барселоны" Гари Линекер прокомментировал слова телеведущего Пирса Моргана, который предложил называть форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду лучшим нападающим в истории.

"По количеству забитых мячей Роналду находится на одном уровне с Пеле, Мюллером, Ди Стефано и Месси. Но сложно сравнивать футболистов из разных эпох. Меняются правила футбола, а условия улучшаются", - приводит слова Линекера Sky Sports.

Напомним, что 36-летний Роналду сделал дубль и спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (2:2).

Не пропустите: Линекер ярко отреагировал на дубль Роналду в матче с "Аталантой". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, прав Гари, я уже сравнялся с Месси, а во сне даже обогнал его! ))))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А Меська-то старик!Теперь ясно , почему он играет пешком ...

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