Линекер поделился впечатлениями от игрового дня на Евро-2020

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Линекер поделился впечатлениями от игрового дня на Евро-2020 Фото твиттер Гари Линекера

Футбольный эксперт Гари Линекер рассказал о своих впечатлениях от игрового дня на Евро-2020.

"Это, возможно, лучший день футбола, что я когда-либо видел. Два невероятных, зеркально похожих игры. Удивительно", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что в понедельник, 28 июня, Хорватия и Испания завершили основное время со счетом 3:3, а уже в экстра-таймах испанцы вырвали победу.

Вторая игра дня между Францией и Швейцарией также подарила зрителям шесть голов в основное время - 3:3. Команды дошли до серии пенальти.

Читайте также: Испания в экстра-таймах добыла победу над Хорватией и вышла в 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
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