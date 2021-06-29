Линекер поделился впечатлениями от игрового дня на Евро-2020

Фото твиттер Гари Линекера

Футбольный эксперт Гари Линекер рассказал о своих впечатлениях от игрового дня на Евро-2020.

"Это, возможно, лучший день футбола, что я когда-либо видел. Два невероятных, зеркально похожих игры. Удивительно", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что в понедельник, 28 июня, Хорватия и Испания завершили основное время со счетом 3:3, а уже в экстра-таймах испанцы вырвали победу.

Вторая игра дня между Францией и Швейцарией также подарила зрителям шесть голов в основное время - 3:3. Команды дошли до серии пенальти.

Читайте также: Испания в экстра-таймах добыла победу над Хорватией и вышла в 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru