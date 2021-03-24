Линекер подшутил над Моуринью и стилем игры его команды (фото)

Фото: Твиттер @GaryLineker

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер подшутил над главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в контексте его любви "парковать автобус" у ворот своей команды.

"Срочные новости: Моуринью подписывает Evergreen", – написал Линекер в твиттере.

Сегодня стало известно, что контейнеровоз тайваньской компании Evergreen Marine длиной 400 метров и шириной 59 метров при проходе Суэцкого канала сел на мель. Из-за этого полностью заблокирована работа канала. Другие суда не могут продолжать движения и вынуждены ждать. Пробка достигает уже больше 100 кораблей.

Моуринью известен своей любовью к строгой игре в обороне и его часто обвиняют в том, что он "паркует автобус" в воротах команды, таким образом сковывая действия соперника и лишая его возможности забить. Огромный контейнеровоз, по мнению Линекера, мог бы стать прекрасной альтернативой автобусу.