Линекер: "Полная чушь, что Месси не уничтожал бы всех в АПЛ"

2 Теги гари линекерлионель мессибарселона

Линекер: "Полная чушь, что Месси не уничтожал бы всех в АПЛ"

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер выразил уверенность, что капитан "Барселоны" Лионель Месси в Англии был бы не менее успешен, чем в Испании.

"22 гола в 30 матчах против шести сильнейших английских команд. Полная чушь, что он не уничтожал бы всех здесь. Он силён, как бык", - написал Линекер в твиттере, комментируя слова экс-игрока сборной Франции Эммануэля Пети, усомнившегося в том, что аргентинец смог бы проявить себя в АПЛ, где гораздо больше силовой борьбы.

Напомним, что 32-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Конечно, Месси в АПЛ бы доминировал как и в Испании. Португальский хлюпик на своей шкуре убедился этому в Эль-классико, в которых Месси забил 25 голов!

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Обладатель трёх "Золотых мячей" экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен, поделился мнением о сравнениях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. — "Роналду - замечательный футболист, однако те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или лукавят. Лео уникальный игрок. Такие как он появляются в футболе раз в 50 или 100 лет. Он был рожден гением.

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