Линекер: "Полная чушь, что Месси не уничтожал бы всех в АПЛ"

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер выразил уверенность, что капитан "Барселоны" Лионель Месси в Англии был бы не менее успешен, чем в Испании.

"22 гола в 30 матчах против шести сильнейших английских команд. Полная чушь, что он не уничтожал бы всех здесь. Он силён, как бык", - написал Линекер в твиттере, комментируя слова экс-игрока сборной Франции Эммануэля Пети, усомнившегося в том, что аргентинец смог бы проявить себя в АПЛ, где гораздо больше силовой борьбы.

Напомним, что 32-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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