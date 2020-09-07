Линекер пошутил над новой резервной формой "Барселоны"

Экс-игрок "Барселоны" Гари Линекер подшутил над новой резервной формой каталонского клуба.

Экипировка выполнена в розовом цвете с бирюзовыми вставками. Её создатели вдохновлялись рассветами в каталонской столице. В презентации комплекта участвовал капитан "Барсы" Лионель Месси, который несколько дней назад хотел покинуть "сине-гранатовых".

"Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти", - написал Линекер в своём твиттере.

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