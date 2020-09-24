Линекер пошутил о заражении Ибрагимовича коронавирусом

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Линекер пошутил о заражении Ибрагимовича коронавирусом

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер с юмором отреагировал на обнаружение у форварда "Милана" Златана Ибрагимовича коронавирусной инфекции.

"Слышал, что Ибра сдал положительный тест на коронавирус. Все мои мысли с вирусом в этот непростой момент", - написал Линекер в твиттере.

Ранее COVID-19 был обнаружен у другого игрока "Милана" Лео Дуарте

Напомним, что Ибрагимович ударно начал новый сезон, оформив дубль в игре с "Болоньей" (2:0).

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