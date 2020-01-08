Линекер потроллил "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Манчестер Сити"

Футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на поражение "Манчестер Юнайтед" от "Манчестер Сити" (1:3) в рамках первой полуфинальной игры Кубка Лиги.

"Слава богу, что жеребьевка развела два топ-клуба АПЛ в полуфиналах", - написал Линекер в своем твиттере.

Вторую путевку в финал турнира разыграют "Лестер" и "Астон Вилла". Первая игра между командами пройдет сегодня в 23:00 (мск).

Отметим, что ответные матчи состоятся 28 и 29 января.

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