Линекер поздравил Месси с победой на Кубке Америки
Фото: инстаграм Линекера/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер высказался о победе сборной Аргентины в финале Кубка Америки над Бразилией (1:0).
"Поздравляю сборную Аргентины. Главный успех Для Месси после стольких лет неудач и ожидания. Он был очень хорош на этом турнире. "Золотой мяч" у него в кармане. Это бесспорно мировой футбол", — написал Линекер в своем твиттере.
Напомним, что в семи играх турнира Месси забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Также его признали лучшим игроком Кубка Америки.
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