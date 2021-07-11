Линекер поздравил Месси с победой на Кубке Америки

Теги кубок америкилионель мессиаргентинагари линекер

Линекер поздравил Месси с победой на Кубке АмерикиФото: инстаграм Линекера/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер высказался о победе сборной Аргентины в финале Кубка Америки над Бразилией (1:0).

"Поздравляю сборную Аргентины. Главный успех Для Месси после стольких лет неудач и ожидания. Он был очень хорош на этом турнире. "Золотой мяч" у него в кармане. Это бесспорно мировой футбол", — написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что в семи играх турнира Месси забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Также его признали лучшим игроком Кубка Америки.

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