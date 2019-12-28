Линекер: "Поздравляю "Ливерпуль" с завоеванием первого титула АПЛ"

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Линекер: "Поздравляю "Ливерпуль" с завоеванием первого титула АПЛ"

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер поздравил "Ливерпуль" с завоеванием трофея после поражения "Манчестер Сити" в матче 19-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном" (2:3).

"Поздравляю "Ливерпуль" с завоеванием первого титула АПЛ", - написал Линкер в твиттере.

Отметим, что мерсисайдцы занимают 1 место в турнирной таблице АПЛ, обгоняя ближайшего соперника на 14 очков.

29 декабря "Ливерпуль" сыграет с "Вулверхэмптоном". Начало - в 19:30 (мск).

А еще: "Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ | http://soccernews.ru
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"Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ

"Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ

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