Линекер: "Поздравляю "Ливерпуль" с завоеванием первого титула АПЛ"
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер поздравил "Ливерпуль" с завоеванием трофея после поражения "Манчестер Сити" в матче 19-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном" (2:3).
"Поздравляю "Ливерпуль" с завоеванием первого титула АПЛ", - написал Линкер в твиттере.
Отметим, что мерсисайдцы занимают 1 место в турнирной таблице АПЛ, обгоняя ближайшего соперника на 14 очков.
29 декабря "Ливерпуль" сыграет с "Вулверхэмптоном". Начало - в 19:30 (мск).
А еще: "Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|19
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|7
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|8
|Вулверхэмптон
|18
|27
|9
|Кристал Пэлас
|19
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|25
|11
|Арсенал Лондон
|19
|24
|12
|Бернли
|19
|24
|13
|Эвертон
|19
|22
|14
|Саутгемптон
|19
|21
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|16
|Борнмут
|19
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|19
|18
|Астон Вилла
|19
|18
|19
|Уотфорд
|19
|13
|20
|Норвич Сити
|19
|12