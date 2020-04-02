Линекер пожертвует более 300 тысяч евро "Красному кресту"
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер отдаст свою зарплату за два месяци организации красный крест. Об этом футболист написал в своем твиттере.
Decided to donate a couple of months’ salary to @BritishRedCross who are doing vital work for those most vulnerable during the Coronavirus crisis. Feel incredibly fortunate to be able to do this. If you’d like to join in, it’d be greatly appreciated. https://t.co/r5Q9fs5PSQ— Gary Lineker (@GaryLineker) April 2, 2020
Легендарный футболист на данный момент работает экспертом и телеведущим. Его оклад в год - 1,75 млн фунтов. Таким образом, на благотворительность 59-летний экс-футболист выделит почти 300 тысяч фунтов.
Напомним, розыгрыш АПЛ приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18