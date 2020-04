Линекер пожертвует более 300 тысяч евро "Красному кресту"

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер отдаст свою зарплату за два месяци организации красный крест. Об этом футболист написал в своем твиттере.

Decided to donate a couple of months’ salary to @BritishRedCross who are doing vital work for those most vulnerable during the Coronavirus crisis. Feel incredibly fortunate to be able to do this. If you’d like to join in, it’d be greatly appreciated. https://t.co/r5Q9fs5PSQ