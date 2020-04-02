Линекер пожертвует более 300 тысяч евро "Красному кресту"

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Линекер пожертвует более 300 тысяч евро "Красному кресту"

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер отдаст свою зарплату за два месяци организации красный крест. Об этом футболист написал в своем твиттере.

Легендарный футболист на данный момент работает экспертом и телеведущим. Его оклад в год - 1,75 млн фунтов. Таким образом, на благотворительность 59-летний экс-футболист выделит почти 300 тысяч фунтов.

Напомним, розыгрыш АПЛ приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

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