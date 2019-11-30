Линекер: "Правда в том, что Месси выигрывал бы "Золотой мяч" ежегодно, но, как правило, награду получает лучший игрок победителя Лиги Чемпионов"
Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер выступил с очередным комплиментарным заявлением в адрес капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
"Не знаю, почему люди придают "Золотому мячу" такое значение. Быть лучшим игроком года стало невероятно важно. Но это глупо. Правда в том, что Месси выигрывал бы "Золотой мяч" ежегодно, но, как правило, награду получает лучший игрок победителя Лиги Чемпионов. Хотя нужно помнить, что футбол - это командная игра.
Месси в прошлом сезоне играл невероятно, хотя сама "Барселона" выглядела немного уставшей. Его показатели были фантастическими. Посмотрим, кто победит в голосовании", - приводит слова Линекера Givemesport.
Ранее издание Mundo Deportivo и радиостанция Cope сообщили, что 2 декабря награду вручат Месси. До этих публикаций единоличным фаворитом у букмекеров считался защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
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|14
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|Атлетико Мадрид
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|Хетафе
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|Валенсия
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|Осасуна
|14
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|Бетис
|14
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