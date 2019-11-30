Линекер: "Правда в том, что Месси выигрывал бы "Золотой мяч" ежегодно, но, как правило, награду получает лучший игрок победителя Лиги Чемпионов"

8 Теги барселоналионель мессигари линекерзолотой мяч

Линекер: "Правда в том, что Месси выигрывал бы "Золотой мяч" ежегодно, но, как правило, награду получает лучший игрок победителя Лиги Чемпионов"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер выступил с очередным комплиментарным заявлением в адрес капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Не знаю, почему люди придают "Золотому мячу" такое значение. Быть лучшим игроком года стало невероятно важно. Но это глупо. Правда в том, что Месси выигрывал бы "Золотой мяч" ежегодно, но, как правило, награду получает лучший игрок победителя Лиги Чемпионов. Хотя нужно помнить, что футбол - это командная игра.

Месси в прошлом сезоне играл невероятно, хотя сама "Барселона" выглядела немного уставшей. Его показатели были фантастическими. Посмотрим, кто победит в голосовании", - приводит слова Линекера Givemesport.

Ранее издание Mundo Deportivo и радиостанция Cope сообщили, что 2 декабря награду вручат Месси. До этих публикаций единоличным фаворитом у букмекеров считался защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Не пропустите: Джеррард считает, что "Золотой мяч" должен получить ван Дейк. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

У англичан подгорает, что лучший игрок мира уже очень долго играет не в АПЛ, они то думают, что особенные и им должно быть больше всего внимания)

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OkTawius
Димон

по букмекерам, которые умеют считать свои деньги, можно смело оценивать объективность происходящего и до вбросов (или нет) испанской прессы очевидным фаворитом был ван Дейк. Если голландец не получит награду, то в истории появится новый левейший золотой мяч, вне зависимости от того кому его отдадут - Месси или Роналду, о чём также были вбросы

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Mutaloff
Mutaloff

Если мяч дадут Роналду,то давайте скажем прямо-если вы считаете приз Модрича справедливым,то считайте справедливым приз и Роналду,ведь именно в том году приз должен был получить Португалец,а вообще,левейшие команды сезона с Марсело и Рамосом,Де Хеа и др.Определенно ясно,что уже адекватные люди не считают их показателями,вообще не ясно кто получит приз,очень странно.

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OkTawius
Димон

Модрич справедливо свою награду получил имхо, просто у людей короткая память и они запомнили провальную осень, а то что он был ключевым футболистом в составе победителя ЛЧ и лучшим игроком ЧМ никто и не вспомнил. А Роналду получил бы ЗМ, если бы успешнее выступил на мундиале, но это уже сослагательное наклонение

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Mutaloff
Mutaloff

Ну давай по порядку,во-первых,в ЛЧ,скорее ведущими игроками были Роналду,Марсело,Каземиро,Васкес,Асенсио,временами Навас,а Модрич,не помню матча,где бы он чем-то выделился,на мундиале у Роналду 4 гола,3 из них Испании,а Модрич в актив себе может записать только игру с Аргентиной,а в остальном-очень везучая сетка с Данией,Россией,с топ-сборной сразу провалились.

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OkTawius
Димон

В этом и разница, что я смотрю футбол чуть глубже, чем количество забитых голов. Модрич блестяще дирижировал игрой что "Реала", что сборной Хорватии. Он играл исключительно сильно практически во всех важных матчах. Осенью сдал, это да, но ожидать другого от 33-летнего футболиста, не получившего нормально отдыха, было глупо

Mutaloff
Mutaloff

Ну,объективно это так,Месси-это лучший игрок мира на своей позиции сегодня,но других позиций нет на поле?Ван Дейк в этом году смотрелся увереннее,стабильнее и убедительнее Месси,в очной встрече его переиграл,выиграл ЛЧ,дошёл до финала Лиги Нации,чуть не выиграл АПЛ,а у Месси-победа в Ла Лиге,где из-за кризиса Реала и нестабильности Атлетико не было других фаворитов,провал на Копа Америка,с сеткой сильно повезло,попали бы в 1/4 на Уругвай или Бразилию,то поехали бы раньше.ЗМ-награда по итогам года-Месси провел удачно январь-апрель,но с мая-октября абсолютный провал+травма,а в это время Ван Дайк брал ЛЧ и отрывался от МС в АПЛ.

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Mutaloff
Mutaloff

И мне кто-нибудь объяснит,почему у Барсы в днищенской в том сезоне Ла-Лиге 87 балов,а у Ливерпуля,в самой лучшей и конкурентной лиге мира 97 баллов.Не показывает ли это разницу чемпионатов,в которых играли Месси и Ван Дайк и что вполне,серебро Ван Дайка можно приравнять к победе в Ла Лиге Месси!

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