Линекер: "Правда в том, что Месси выигрывал бы "Золотой мяч" ежегодно, но, как правило, награду получает лучший игрок победителя Лиги Чемпионов"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер выступил с очередным комплиментарным заявлением в адрес капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Не знаю, почему люди придают "Золотому мячу" такое значение. Быть лучшим игроком года стало невероятно важно. Но это глупо. Правда в том, что Месси выигрывал бы "Золотой мяч" ежегодно, но, как правило, награду получает лучший игрок победителя Лиги Чемпионов. Хотя нужно помнить, что футбол - это командная игра.

Месси в прошлом сезоне играл невероятно, хотя сама "Барселона" выглядела немного уставшей. Его показатели были фантастическими. Посмотрим, кто победит в голосовании", - приводит слова Линекера Givemesport.

Ранее издание Mundo Deportivo и радиостанция Cope сообщили, что 2 декабря награду вручат Месси. До этих публикаций единоличным фаворитом у букмекеров считался защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Не пропустите: Джеррард считает, что "Золотой мяч" должен получить ван Дейк. | http://soccernews.ru