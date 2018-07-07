Линекер прокомментировал гол Черышева в матче с Хорватией

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Линекер прокомментировал гол Черышева в матче с Хорватией

Известный в прошлом футболист Гари Линекер не оставил без вниманию гол Дениса Черышева в ворота Хорватии.

"Вау. Какой гол в исполнении Черышева. Этот Чемпионат Мира совершенно безумный" - написал Линекер в своем твиттере.

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