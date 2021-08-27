Линекер прокомментировал переход Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Гари Линекера

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер поделился эмоциями в связи с возвращением форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Вау! Просто вау. Какой трансфер. Какое трансферное окно для "Юнайтед". Какое возвращение домой. Люблю это", - написал Линекер в твиттере.

Роналду уже выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в мадридский "Реал".

За "Ювентус" португальский нападающий играл с 2018 года, провёл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

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