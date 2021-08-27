Линекер прокомментировал переход Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер поделился эмоциями в связи с возвращением форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".
"Вау! Просто вау. Какой трансфер. Какое трансферное окно для "Юнайтед". Какое возвращение домой. Люблю это", - написал Линекер в твиттере.
Роналду уже выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в мадридский "Реал".
За "Ювентус" португальский нападающий играл с 2018 года, провёл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.
Не пропустите: СМИ узнали, кто посоветовал "Манчестер Юнайтед" вернуть Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Локомотив" не дал "Динамо" возглавить РПЛ
-
"Манчестер Сити" предложил огромную сумму за Холанда
-
Анчелотти отреагировал на переход Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Глушаков спас "Химки" от поражения в матче с "Нижний Новгородом"
-
Роналду трогательно попрощался с "Ювентусом" (видео)
-
1
Названа сумма трансфера Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"
-
Стала известна зарплата Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Газизов дал прогноз на выступление "Спартака" в Лиге Европы
-
Линекер прокомментировал переход Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
В "Спартаке" отреагировали на слухи о возвращении Тедеско
-
3
Официально: Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" нашёл замену Роналду в "Реале"
-
"Рубин" готов заплатить 18 миллионов евро за французского форварда
-
"Урал" и "Ростов" поделили очки в 6-м туре РПЛ
-
СМИ узнали, кто посоветовал "Манчестер Юнайтед" вернуть Роналду
-
"Спартак" просит Тедеско снова возглавить команду
-
Гвардиола высказался о возможном переходе Роналду в "Манчестер Сити"
-
Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы для "Спартака"
-
Роналду согласился вернуться в "Манчестер Юнайтед"
-
"Локомотив" претендует на хавбека "Утрехта"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18