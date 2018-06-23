Линекер прокомментировал победу сборной Германии над Швецией

Известный в прошлом футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер прокомментировал волевую победу сборной Германии над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

"Футбол - простая игра. 22 игрока гоняются за мячом в течение 82 минут, потом одного из немецких футболистов удаляют. Далее 21 игрок гоняется за мячом 13 минут, а в конце немцы как-то чертовски выигрывают" - написал Линекер в своём твиттере.

Напомним, что "Бундестим" вырвала победу на 95-й минуте, играя при этом в меньшинстве после удаления Джерома Боатенга. | http://soccernews.ru