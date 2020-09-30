Линекер прокомментировал поступок Дайера, который убежал в туалет во время матча с "Челси"
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о поступке полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера, который убежал в туалет во время матча Кубка лиги с "Челси" (1:1, по пенальти – 5:4).
"Это была странная история. Дайер убежал с поля, а за ним погнался Моуринью. Потом Дайер вернулся в игру. Футболисты больше не гадят на поле. Что с ними не так?" – написал Линекер в своем Twitter.
Стоит отметить, что во время матча чемпионата мира 1990 года Англия – Ирландия Линекер справил нужду прямо на поле.
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