Линекер прокомментировал слова Лама о реформировании "Золотого мяча"

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Линекер прокомментировал слова Лама о реформировании "Золотого мяча"

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер ответил на слова Филиппа Лама о реформировании "Золотого мяча".

"Может, просто в последнее десятилетие лучшими футболистами были форварды? Ты можешь с этим поспорить, но если бы каждый год побеждали действительно лучшие игроки, а не лучшие игроки лучших клубов, Месси выигрывал бы приз каждый год" - написал Линекер в своем твиттере.

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