Линекер прокомментировал слухи об интересе "Челси" к Игуаину

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Линекер прокомментировал слухи об интересе "Челси" к Игуаину

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о слухах, что "Челси" пытался приобрести Гонсало Игуаина за 100 миллионов евро.

"Ему почти 30. Если кто-то заплатит за него подобную сумму, то футбол точно сошла с ума" - написал Линекер в своём твиттере.

Напомним, что Игуаин перебрался в "Ювентус" летом 2016 года за 90 миллионов евро.

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