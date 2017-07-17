Линекер прокомментировал слухи об интересе "Челси" к Игуаину

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о слухах, что "Челси" пытался приобрести Гонсало Игуаина за 100 миллионов евро.

"Ему почти 30. Если кто-то заплатит за него подобную сумму, то футбол точно сошла с ума" - написал Линекер в своём твиттере.

Напомним, что Игуаин перебрался в "Ювентус" летом 2016 года за 90 миллионов евро.

Читайте также: Линекер: "Уокер не виноват, что за него заплатили 57 миллионов, но эта сумма может давить психологически". | http://soccernews.ru