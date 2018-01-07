Линекер прокомментировал трансфер Коутиньо в "Барселону"

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Линекер прокомментировал трансфер Коутиньо в "Барселону"

Футбольный эксперт Гари Линекер иронично высказался о трансфере Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"Это правда возмутительно, что футболист в самом расцвете сил захотел перейти из "Ливерпуля" в "Барселону" - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что трансфер бразильца обошелся каталонцам в 160 миллионов евро.

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