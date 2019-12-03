Линекер прокомментировал вручение Месси шестого "Золотого мяча"

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Линекер прокомментировал вручение Месси шестого "Золотого мяча"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер высказался по поводу того, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил шестой "Золотой мяч".

"Месси выиграл свой шестой "Золотой мяч". В этом году его статистика вновь просто выдающаяся. Он на голову выше всех остальных в мировом футболе. Его игра делает людей счастливыми, она непостижима для простых смертных. Эта награда полностью заслуженная", - написал Линекер в твиттере.

Стоит отметить, что в 2019 году Месси выиграл только Примеру. Кроме того, он стал финалистом Кубка Испании, полуфиналистом Лиги Чемпионов и бронзовым призёром Кубка Америки.

С начала календарного года звёздный аргентинец провёл за "Барсу" и сборную Аргентины 54 матча, забил 46 голов и сделал 18 ассистов.

Не пропустите: Месси сделал заявление после завоевания "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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OkTawius
Димон

удивительные вещи творятся в этом мире. Когда мячик отдают Месси - все барсуки тычут пальцем на статистику, когда тот же Роналду - начинается возилово, что не проявил себя в важных матчах, забивал слабым соперникам и так далее. Так может хоть один из этих умников обоснует, где "лучший" игрок этого года был в ответном матче с "Ливерпулем", финале Кубка с "Валенсией" или полуфинале КА с Бразилией? От такого конченого лицемерия просто тошнит

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Вы жалок, сэр! За что получил Роналду звание лучшего в серии А, даже не войдя в тройку лучших бомбардиров и лучшего ассистента?

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OkTawius
Димон

а можно узнать, каким образом твой коммент отвечает на мои вопросы? или типа у Роналду левая награда, поэтому нельзя возмущаться левой наградой Месси, в этом посыл?)

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