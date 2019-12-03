Линекер прокомментировал вручение Месси шестого "Золотого мяча"

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер высказался по поводу того, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил шестой "Золотой мяч".

"Месси выиграл свой шестой "Золотой мяч". В этом году его статистика вновь просто выдающаяся. Он на голову выше всех остальных в мировом футболе. Его игра делает людей счастливыми, она непостижима для простых смертных. Эта награда полностью заслуженная", - написал Линекер в твиттере.

Стоит отметить, что в 2019 году Месси выиграл только Примеру. Кроме того, он стал финалистом Кубка Испании, полуфиналистом Лиги Чемпионов и бронзовым призёром Кубка Америки.

С начала календарного года звёздный аргентинец провёл за "Барсу" и сборную Аргентины 54 матча, забил 46 голов и сделал 18 ассистов.

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