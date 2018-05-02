Линекер прокомментировал выход "Реала" в финал Лиги Чемпионов

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Линекер прокомментировал выход "Реала" в финал Лиги Чемпионов

Футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о вчерашнем матче между "Реалом" и "Баварией" (2:2).

"Какая мрачная, оборонительная игра. Футбол Лиги Чемпионов так предсказуем" - написал Линекер в своем твиттере.

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