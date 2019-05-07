Линекер просит отдать Компани награду за лучший гол сезона

Футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на победу "Манчестер Сити" над "Лестером" (1:0).

"Если учесть все обстоятельства, то награду за лучший гол сезона должны отдать Венсану Компани. Великолепный момент в этом потрясающем сезоне", - написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что в случае победы "Сити" в заключительном туре над "Брайтоном", подопечные Хосепа Гвардиолы выиграют чемпионат второй раз кряду.

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