Линекер просит отдать Компани награду за лучший гол сезона

Теги манчестер ситивенсан компанилестер ситигари линекер

Линекер просит отдать Компани награду за лучший гол сезона

Футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на победу "Манчестер Сити" над "Лестером" (1:0).

"Если учесть все обстоятельства, то награду за лучший гол сезона должны отдать Венсану Компани. Великолепный момент в этом потрясающем сезоне", - написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, что в случае победы "Сити" в заключительном туре над "Брайтоном", подопечные Хосепа Гвардиолы выиграют чемпионат второй раз кряду.

Читайте также: "Манчестер Сити" переиграл "Лестер" и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 6 мая

Главные новости дня: 6 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов