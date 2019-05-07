Линекер просит отдать Компани награду за лучший гол сезона
Футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на победу "Манчестер Сити" над "Лестером" (1:0).
"Если учесть все обстоятельства, то награду за лучший гол сезона должны отдать Венсану Компани. Великолепный момент в этом потрясающем сезоне", - написал Линекер в своем твиттере.
Напомним, что в случае победы "Сити" в заключительном туре над "Брайтоном", подопечные Хосепа Гвардиолы выиграют чемпионат второй раз кряду.
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15