Линекер раскритиковал формат проведения матча за Суперкубок УЕФА

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер в своем твиттере сообщил, что недоволен форматом проведения матча за Суперкубок УЕФА.

Футболист считает, что, когда "Ливерпуль" и "Челси" в основное время закончили со счетом 1:1, нужно сразу бить пенальти.

"В чем смысл дополнительного времени? Не понимаю, что оно дает, особенно в матче, который близок к товарищеской предсезонной игре. Может, сразу пенальти, ребята?", - написал Линекер.

На данный момент в матче за Суперккбок УЕФА 116-я минута и ничейный результат (2:2).

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