Линекер раскритиковал использование видеоповторов

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Линекер раскритиковал использование видеоповторов

Телеэксперт Гари Линекер раскритиковал использование системы видеоповторов в товарищеском матче между сборными Англии и Италии.

"VAR привнесёт много веселья в ЧМ-2018. Если таким образом система видеопомощи пытается нас наказать, то лучше, чтобы это случилось сейчас. Чистая и заслуженная победа, очевидно, была украдена у англичан" - написал Линекер в своём твиттере.

Напомним, что в конце матча после просмотра видеоповтора главный арбитр Дэниз Айтекин назначил пенальти в ворота "трёх львов", который позволил "Скуадре Адзурре" спастись от поражения.

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