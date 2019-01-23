Линекер раскритиковал Криштиану Роналду
Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер подверг критике форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Недовольство легенды "Лестера", "Тоттенхэма" и "Барселоны" вызвало селфи звёздного португальца в самолёте.
"Однозначно это неподходящий день для таких постов. Уверен, что он сделал это из-за незнания ситуации, но кто-нибудь мог бы ему подсказать" - написал Линекер в твиттере.
Бывший нападающий сборной Англии подразумевал, что некорректно фотографироваться в самолёте в тот день, когда проходят поиски новичка "Кардиффа" Эмилиано Салы, чьё воздушное судно пропало без вести накануне.
Не пропустите: Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
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|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
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|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кристал Пэлас
|23
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|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
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|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
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|19
|Фулхэм
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|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11