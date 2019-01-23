Линекер раскритиковал Криштиану Роналду

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Линекер раскритиковал Криштиану Роналду

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер подверг критике форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Недовольство легенды "Лестера", "Тоттенхэма" и "Барселоны" вызвало селфи звёздного португальца в самолёте.

"Однозначно это неподходящий день для таких постов. Уверен, что он сделал это из-за незнания ситуации, но кто-нибудь мог бы ему подсказать" - написал Линекер в твиттере.

Бывший нападающий сборной Англии подразумевал, что некорректно фотографироваться в самолёте в тот день, когда проходят поиски новичка "Кардиффа" Эмилиано Салы, чьё воздушное судно пропало без вести накануне.

Не пропустите: Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение. | http://soccernews.ru

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